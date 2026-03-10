Atalanta-Bayern Monaco | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

L'Atalanta affronta il Bayern Monaco oggi, martedì 10 marzo, nella partita degli ottavi di finale di Champions League che si disputa alla New Balance Arena. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming, con la squadra bergamasca pronta a scendere in campo contro i campioni di Germania in questa importante sfida europea.

(Adnkronos) – L'Atalanta torna protagonista in Champions League. Oggi, martedì 10 marzo, la Dea ospita il Bayern Monaco – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena per l'andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale. La squadra di Palladino arriva al match dopo aver eliminato con un'incredibile rimonta il Borussia Dortmund ai playoff, ribaltato con un 4-1 a Bergamo dopo il 2-0 in Germania ed è reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro l'Udinese. Quella di Kompany invece è volata direttamente agli ottavi grazie al secondo posto conquistato nella fase campionato e domina la Bundesliga a +11 sulla seconda. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

