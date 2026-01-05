Affari Tuoi l’euforia per Gennarino mette a rischio tutto Ma il finale è inaspettato

Nella prima puntata di Affari Tuoi dell’anno, l’entusiasmo di Gennarino crea grande tensione tra i concorrenti e il pubblico. La partita, ricca di colpi di scena, si svolge in un clima di sostanziale equilibrio, mantenendo alta l’attenzione fino alla conclusione. Un inizio di stagione che lascia spazio a molte aspettative, con un finale sorprendente che cambia le carte in tavola.

La prima domenica dell'anno di Affari Tuoi si apre con una partita che tiene il pubblico incollato allo schermo fino all'ultimo istante. Protagonista per l' Abruzzo è Danilo, pacchista dell'ultima ora, che affronta il gioco con la leggerezza di chi non le ha ancora viste tutte. Stefano De Martino è invece già pronto per lo speciale del 6 gennaio, quello in cui verranno estratti i numeri valevoli per i premi più ghiotti della Lotteria Italia, ma questo non gli ha impedito di supportare il concorrente del 4 gennaio che a un certo punto pareva prossimo a perdere tutto. L'inizio fortunato della partita di Danilo.

