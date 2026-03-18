Ascolti TV | Martedì 17 Marzo 2026

Nella serata di ieri, martedì 17 marzo 2026, su Rai1 è andato in onda il programma Le Libere Donne, che ha registrato un ascolto di interesse e un certo livello di share. La trasmissione ha attirato un pubblico consistente, senza dettagli sui numeri esatti. La puntata ha coinvolto gli spettatori presenti davanti alla televisione in quella fascia oraria.

Nella serata di ieri, martedì 17 marzo 2026, su Rai1 Le Libere Donne interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Stasera a Letto Tardi intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Spider-Man incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 FarWest segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 Unstoppable – Fuori controllo fa sintonizzare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 17 Marzo 2026 Articoli correlati Ascolti tv martedì 17 marzo: Le libere donne, GF Vip, Spider-ManAscolti tv martedì 17 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì... Ascolti TV | Martedì 10 Marzo 2026. Le Libere Donne debutta al 17.9%, il meglio di Taratata 13.4%, ottimo Floris (10.4%)Nella serata di ieri, martedì 10 marzo 2026, su Rai1 Le Libere Donne interessa 2. Io sono Farah Finale - Canale 5 Approfondimenti e contenuti su Ascolti TV Martedì 17 Marzo 2026 Temi più discussi: Stasera in TV, programmi e film di martedì 17 marzo in prima serata; Stasera in TV: Film da vedere Martedì 17 Marzo, in prima serata; Ascolti tv ieri (10 marzo): vince Lino Guanciale, De Martino ‘riprende’ Gerry Scotti; Ascolti tv ieri martedì 10 marzo chi ha vinto tra Le libere donne con Lino Guanciale, Taratata e DiMartedì. Ascolti tv martedì 17 marzo: Le libere donne, GF Vip, Spider-ManAscolti tv 17 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Grande Fratello Vip, Ilary, Selvaggia e Cesara riportano in auge il reality: cosa diranno gli ascoltiDa martedì 17 marzo 2026 il format, completamente rinnovato (o quasi), riprova a conquistare il pubblico di Canale 5. libero.it La vittoria dell'Italia sull'Inghilterra fa più ascolti TV in Francia che da noi. E non di poco. È il dato apparentemente paradossale, che in realtà fotografa la differenza di popolarità del rugby fra i due Paesi. Leggi di più nel link al primo commento - facebook.com facebook Ma a prescindere dalle polemiche, come sono andati gli ascolti della messa cantata di Meloni da Porro x.com