tuffo nei ricordi con caro carosello

La stagione di "Teatri d’Autore 2025-26", organizzata da Amat, fa tappa domani alle 21,15, al Teatro Comunale di Gradara con lo spettacolo " Caro Carosello ", di e con Clara Costanzo, con le musiche dal vivo di Andrea Vulpani e la voce narrante di Sebastiano Tringali. Carosello fu una striscia televisiva quotidiana andata in onda ininterrottamente dal 3 febbraio del 1957 sino al 1° gennaio 1977: vent’anni di prodotti pubblicizzati, grandi attori e indimenticabili attrici, enormi sforzi creativi e personaggi che sono rimasti per sempre nell’immaginario collettivo degli italiani. "E dopo Carosello tutti a nanna" era la frase che Topo Gigio, uno dei più famosi protagonisti degli spot, diceva rivolgendosi ai bambini, i primi veri destinatari del Carosello, per i quali sono stati inventati personaggi fantastici e divertenti: da Calimero a Miguel, da Mariarosa al Pirata Pacioccone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
