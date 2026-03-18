Annunciata la Capitale italiana della Cultura 2028

La giuria di selezione ha scelto Ancona come Capitale italiana della Cultura per il 2028. La decisione è stata annunciata ufficialmente e conferma la designazione della città come protagonista delle attività culturali previste per l’anno. La scelta è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione o sui processi decisionali.

La giuria di selezione ha indicato Ancona quale Capitale italiana della Cultura 2028. L’ha annunciato il ministro Alessandro Giuli al Collegio romano esprimendo le sue congratulazioni alla città «per la qualità del progetto presentato e per il traguardo raggiunto», che pone la cultura al centro come motore di rigenerazione e sviluppo. Città-porto e città-parco, crocevia del Mediterraneo, Ancona riceverà un contributo di un milione di euro destinato alla realizzazione delle iniziative previste nel dossier di candidatura. Le altre città finaliste erano Forlì, Anagni, Catania, Colle di Val d’Elsa, Gravina in Puglia, Massa, Mirabella Eclano, Sarzana e Tarquinia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Annunciata la Capitale italiana della Cultura 2028 Articoli correlati Leggi anche: Ancona è la Capitale italiana della cultura 2028 Ancona Capitale italiana della Cultura 2028ABBONATI A DAYITALIANEWS Annuncio ufficiale del Ministero della Cultura È Ancona ad aggiudicarsi il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028,... Sarzana candidata capitale italiana della cultura 2028 - 200126 Aggiornamenti e notizie su Annunciata la Capitale italiana della... Temi più discussi: Capitale italiana della Cultura 2028, proclamazione il 18 marzo: mercoledì finisce l’attesa per Tarquinia; Capitale Cultura 2028. Mercoledì il verdetto; Capitale italiana della Cultura 2028, la Regione Campania sostiene Mirabella Eclano; Massa Capitale, il 18 marzo il verdetto. Ancona è Capitale italiana della Cultura 2028L’annuncio del ministro Giuli: «Decisione presa all’unanimità». Il capoluogo marchigiano riceverà un contributo di un milione di euro ... unionesarda.it Ancona capitale italiana della cultura 2028, l'annuncio di GiuliLa Capitale italiana della Cultura 2028 è Ancona. L'ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al Collegio romano. Le ... iltempo.it L’offerta pubblica di acquisto annunciata da Unicredit ha acceso nuove tensioni nel sistema bancario tedesco e provocato una dura reazione interna alla Commerzbank. Tutti i dettagli. x.com Annunciata ufficialmente la Capitale della Cultura 2028: è Ancona. Delusione per Mirabella Eclano, unica città della Campania che era riuscita ad accedere alla fase finale della selezione. Tra le dieci città candidate erano presenti Ancona, Anagni (Frosinone) - facebook.com facebook