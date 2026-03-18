Angelo Bonelli che lavoro faceva prima della politica e quanto guadagna ora

Prima di entrare in politica, Angelo Bonelli svolgeva attività legate all'ambito ambientale e politico. Attualmente ricopre il ruolo di co-portavoce di Europa Verde e di protagonista in Alleanza Verdi Sinistra. La sua carriera politica si è sviluppata dopo un percorso professionale che aveva già consolidato il suo coinvolgimento nel settore ambientale. Non sono disponibili dettagli sui suoi guadagni attuali.

Prima di diventare co-portavoce di Europa Verde e uno dei principali esponenti di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli aveva già alle spalle un percorso lungo e articolato, iniziato ben prima dell’approdo in Parlamento. Nato a Roma nel 1962, entra nel mondo dell’attivismo ambientale nel 1988, quando l’ambientalismo italiano era ancora marginale nel dibattito pubblico. Da quel momento, la sua attività si è sviluppata tra incarichi istituzionali, iniziative sul territorio, campagne contro l’inquinamento industriale e lavoro nella cooperazione internazionale. La traiettoria di Bonelli non segue quella tipica del politico formato esclusivamente nelle strutture di partito: la sua storia pubblica è segnata da passaggi amministrativi locali, episodi di intimidazione e impegni professionali anche fuori dall’Italia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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