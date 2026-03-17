Che lavoro faceva Matteo Salvini prima della politica? La scoperta sul curriculum

Prima di entrare in politica, Matteo Salvini lavorava come giornalista e commentatore radiofonico. Ha svolto attività nel settore dei media, contribuendo a programmi e approfondimenti su temi politici e sociali. Questa esperienza ha preceduto il suo ingresso nella scena pubblica, dove si è poi impegnato in ruoli di leadership politica. La sua carriera professionale si è sviluppata nel campo dell’informazione prima di diventare figura pubblica.

In Italia c’è una domanda che, puntuale, riemerge ogni volta che un politico diventa ingombrante, amatissimo o detestato: “Sì, ma prima. che vita faceva? ”. Con Matteo Salvini succede da anni. E ogni volta la curiosità si accende, perché il suo percorso sembra tutto dentro un’unica traiettoria: la politica. Dietro la figura del leader che divide il Paese, però, c’è un passato che molti dicono di conoscere “a pezzi”: una scuola prestigiosa, l’università lasciata a metà, qualche lavoretto raccontato dallo stesso Salvini e un’attività che, comunque, resta sempre molto vicina al mondo leghista. Milano, il liceo “importante” e l’università lasciata lì. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Che lavoro faceva Elly Schlein prima della politica? Dal cinema ai documentariOggi Elly Schlein è uno dei volti più riconoscibili della politica nazionale, alla guida del Partito Democratico e protagonista del dibattito... Matteo Ricci lancia "Pov", Punti di vista in movimento. Il primo video-podcast che racconta la politica in prima personaSTRASBURGO – «Ehi Meta, avvia la registrazione», con questa frase, Matteo Ricci, europarlamentare pesarese del Partito Democratico, annuncia la sua... Tutti gli aggiornamenti su Matteo Salvini Discussioni sull' argomento Enews 1092 venerdì 13 marzo 2026; Sicurezza del trasporto pubblico, dalle nuove norme alla tecnologia: il Ministro Matteo Salvini fa il punto sulle misure in arrivo; Ponte Messina, Salvini: Non do più date, spero avvio lavori entro anno; Salvini: No a speculazioni sul prezzo del carburante. Al lavoro sulle accise. Leggo 25, Matteo Salvini: «La vostra forza è portare l'informazione tra la gente raggiungendo milioni di persone»Il messaggio di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per i primi 25 anni di Leggo. «Buona domenica a tutti. E 25 anni sono un traguardo davvero ... leggo.it MilanoToday. . #MatteoSalvini al Giambellino per la riqualificazione delle case Aler Di @giampaolomannu - facebook.com facebook Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, questa sera #16marzo ospite a #CinqueMinuti. x.com