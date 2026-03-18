Ancona è stata nominata Capitale della Cultura 2028

Ancona è stata ufficialmente nominata Capitale della Cultura 2028 dal Ministro della Cultura. La decisione è stata annunciata oggi, e il capoluogo marchigiano riceverà un contributo di un milione di euro per sostenere il programma presentato nel dossier. La nomina coinvolge anche l’assegnazione di fondi destinati a sviluppare le iniziative culturali previste per l’anno.

Ancona sarà la Capitale Della Cultura 2028: l’annuncio è arrivato dal Ministro Della Cultura, Alessandro Giuli nella giornata odierna: il capoluogo marchigiano riceverà un contributo di 1 milione di euro per la realizzazione del programma presentato nel dossier Ancona. Questo Adesso. Ancona sarà la Capitale della Cultura 2028. La città del Conero ha avuto la meglio su Anagni ( Frosinone ) che aveva presentato il dossier “Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce”, Catania (“Catania continua”) Colle Val D’Elsa (Siena, con il dossier “Colle28. Per tutti, dappertutto”. Nella lista figuravano anche Forlì con l dossier “I sentieri della bellezza”, Gravina in Puglia ( Bari, “Radici al futuro”, Massa che ha presentato il dossier “La Luna, la pietra. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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