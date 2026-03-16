Rivoluzione nel serale di ‘Amici’ i giudici saranno 4 e sui social è caccia al nome

Quest’anno, nel serale di ‘Amici’, ci saranno quattro giudici al posto dei tradizionali tre. La decisione è stata annunciata dalla produzione del talent show condotto da Maria De Filippi, generando grande attesa tra i fan. Sui social si moltiplicano le speculazioni riguardo alle identità dei nuovi membri della giuria, mentre il pubblico si prepara a scoprire le novità di questa edizione.

(Adnkronos) – Una rivoluzione per la giuria del serale di 'Amici 25'. La grande novità della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi è che i giudici quest'anno saranno quattro. A scatenare il toto-nomi sono stati proprio i canali social del programma, che hanno seminato quattro indizi per stuzzicare la curiosità del pubblico in attesa della prima puntata che verrà registrata giovedì e in onda sabato in prima serata. Gli indizi, tutt'altro che semplici da decifrare, sono: un collezionista di modellini d'aereo, un amante di New York, un possessore di uno speciale portafortuna dedicato a SpongeBob e, infine, qualcuno che avrebbe portato un elefantino come ricordo da Nuova Delhi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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