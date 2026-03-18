alzheimer i segnali che arrivano 10 anni prima della diagnosi

Uno studio su vasta scala ha identificato i segnali precoci dell'Alzheimer, evidenziando come alcune malattie e sintomi possano manifestarsi fino a dieci anni prima della diagnosi ufficiale. La ricerca ha analizzato i dati di numerosi pazienti, concentrandosi sui primi indicatori clinici e sulle condizioni che si presentano prima che la perdita di memoria diventi evidente. I risultati mostrano che alcune patologie possono anticipare significativamente l'insorgenza della malattia.

L'Alzheimer non compare all'improvviso. Si sviluppa nell'arco di decenni, silenzioso, mentre il cervello accumula danni che restano invisibili per anni. Per questo, sapere cosa guardare — e quando — potrebbe fare la differenza. Uno studio condotto da ricercatori del Vanderbilt Health ha identificato più di 70 condizioni mediche che compaiono nei pazienti fino a dieci anni prima della diagnosi e si possono raggruppare in quattro categorie principali: disturbi della salute mentale, patologie neurologiche e del sonno, problemi cardiovascolari e condizioni metaboliche come il diabete di tipo 2. Per arrivarci, il team... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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