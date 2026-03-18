All'ospedale di Giugliano donazione multiorgano | equipe da tutta Italia per l'espianto

All'ospedale San Giuliano di Giugliano, in provincia di Napoli, un'équipe proveniente da tutta Italia ha effettuato un intervento di donazione multiorgano. Durante l'operazione sono stati prelevati quattro organi diversi, coinvolgendo medici e specialisti di vari ospedali. L'espianto è stato portato a termine con successo, senza ulteriori dettagli sul processo.

Un espianto che ha interessato quattro diversi organi è stato eseguito all'ospedale San Giuliano di Giugliano, nella provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Giugliano, donazione multiorgano all’ospedale San Giuliano: prelevati cuore, polmone, fegato, cornee e reni Morte di Domenico, l’espianto avviato 12 minuti prima dell’arrivo del nuovo cuore: l’orario delle cartelle clinicheDalle cartelle cliniche mostrate da "Lo Stato delle Cose" si evince che le procedure per l'espianto del cuore di Domenico Caliendo sono cominciate... Una raccolta di contenuti su All 8217 ospedale di Giugliano... Temi più discussi: Giugliano, l'ospedale San Giuliano si rinnova: terapia intensiva high tech; Ragazzo di 19 anni con la gola tagliata al Pronto Soccorso di Villaricca: rischia la vita; Arriva in ospedale con la gola tagliata: Giuseppe muore dopo diversi giorni di agonia; Arriva in ospedale con la gola tagliata: morto a 18 anni. All’ospedale di Giugliano donazione multiorgano: equipe da tutta Italia per l’espiantoUn espianto che ha interessato quattro diversi organi è stato eseguito all'ospedale San Giuliano di Giugliano, nella provincia di Napoli ... fanpage.it Asl Napoli 2 Nord: donazione multiorgano a Giugliano, équipe da tutta Italia all’ospedale San GiulianoStampa Sono venute a Giugliano, all’ospedale San Giuliano, équipe da tutt’Italia e dalla Campania per eseguire le procedure di prelievo di organi nella sala operatoria del presidio dell’ASL Napoli 2 N ... salernonotizie.it All’ospedale San Giuliano #Giugliano una donazione multiorgano salva vite in tutta Italia. Prelevati cuore, polmone, fegato, rene e cornee grazie a un intervento complesso e coordinato. Un gesto straordinario di solidarietà da parte della famiglia del donatore. - facebook.com facebook