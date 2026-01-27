Allerta meteo arancione a Roma e nel Lazio oggi e domani | temporali e vento Scuole chiuse ecco dove

La regione Lazio, in particolare Roma, è interessata da un’allerta meteo arancione con temporali e vento forte previsto tra oggi e domani. La situazione ha portato alla chiusura di alcune scuole e alla necessità di adottare misure di sicurezza. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità per garantire la sicurezza di cittadini e studenti durante questa fase di condizioni meteorologiche avverse.

Pioggia, temporale e vento forte a Roma e nel Lazio fra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, oggi e domani, tanto che alcuni Comuni hanno deciso di chiudere le scuole.

