All’Università di Pisa è stato annunciato un nuovo corso dedicato allo studio della mente e del pensiero critico. La proposta, rivolta agli studenti, utilizza metodi innovativi e approfonditi di indagine filosofica. L’obiettivo è offrire un percorso formativo che approfondisca le dinamiche della mente umana attraverso strumenti moderni e analisi rigorose. Il corso sarà disponibile a partire dalla prossima sessione accademica.

Pisa, 18 marzo 2026 – Un’opportunità per indagare lo studio della mente e del pensiero critico approcciandosi con metodi inediti e sofisticati di indagine filosofica. L’Università di Pisa annuncia l’avvio di un nuovo corso di perfezionamento intitolato “Scienza della Mente, Epistemologia per il Pensiero Critico e Scienze Contemplative”. Il programma residenziale intensivo, della durata di sei settimane, prenderà avvio il 15 giugno 2026, offrendo ai partecipanti un’opportunità rara di confrontarsi con una delle più sofisticate tradizioni di indagine mai sviluppate sulla natura della mente e dei processi della conoscenza. Promosso dal Professor Conversano, e realizzato in collaborazione con il Serkong Institute e l’Associazione Manjushri Lotsawa, il programma rappresenta un’ iniziativa unica nel panorama accademico occidentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla scoperta della mente, nasce un nuovo corso all’Università di Pisa

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