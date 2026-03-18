Affondo di Marchetti Ma D’Ambrosio smorza

Un funzionario ha espresso sorpresa riguardo alle voci sulla possibile nomina di Gaia Stefanini a capo di gabinetto del Comune di Altopascio. La posizione è attualmente vacante dopo le dimissioni di Sergio Sensi avvenute alcuni mesi fa. Marchetti ha commentato pubblicamente l’indiscrezione, mentre D’Ambrosio ha cercato di ridimensionare la notizia.

"Sono sorpreso dalle indiscrezioni che danno per certa la nomina a capo di gabinetto del Comune di Altopascio di Gaia Stefanini, ruolo lasciato vacante dalle dimissioni di Sergio Sensi qualche mese fa". Lo dichiara il consigliere di opposizione ad Altopascio Maurizio Marchetti, il quale aggiunge: "Questo sindaco e questa amministrazione comunale non hanno fortuna nemmeno per il ruolo di capo di gabinetto, se la nomina di Gaia Stefanini andrà a buon fine, come sembra – dichiara l’ex sindaco - si tratta della terza figura in pochi anni. Non vogliamo certamente entrare in una valutazione sulle persone, ma per quanto riguarda il ruolo, di solito si tratta di un valore aggiunto per l’amministrazione civica e il Comune stesso se la persona che ricopre questo compito ha esperienza e studi adeguati". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Affondo di Marchetti. Ma D’Ambrosio smorza Articoli correlati Leggi anche: Turismo ad Altopascio. L’affondo di Marchetti: : "Numeri inverosimili" Paolo Bertolucci smorza i toni: “La sconfitta di Jannik Sinner non è una tragedia ma…”Jannik Sinner è finito al centro dell’attenzione della critica dopo la sconfitta inattesa nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha contro il ceco... Contenuti e approfondimenti su Affondo di Marchetti Ma D'Ambrosio... Argomenti discussi: Affondo di Marchetti. Ma D’Ambrosio smorza; Cantieri a Montignoso. Quasi tre milioni per le quattro frane e la scuola d’infanzia. Turismo ad Altopascio. L’affondo di Marchetti: : Numeri inverosimiliÈ più forte di lui. L’assessore altopascese Minicozzi prosegue nella sua narrazione evidentemente fasulla sulla presenza di turisti e visitatori altopascesi. Queste le parole del consigliere ... lanazione.it