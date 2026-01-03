Lavoratrice aggredita all' aeroporto di Pisa Ghimenti e Piu Avs | Chi lavora non può pagare il prezzo della disorganizzazione e dell' impunità

Un episodio di aggressione avvenuto all’aeroporto di Pisa ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del personale aeroportuale. Ghimenti e Piu (Avs) sottolineano che chi lavora in questi contesti non può essere penalizzato dalla disorganizzazione o dall’impunità. La gravità dell’accaduto evidenzia l’importanza di interventi mirati per garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso, riconoscendo la tutela di chi opera quotidianamente in strutture pubbliche e private.

"Quanto avvenuto all'aeroporto di Pisa è un fatto di una gravità assoluta e non può essere archiviato come un episodio isolato". Così il consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra Massimiliano Ghimenti e la segretaria provinciale di Sinistra Italiana Anna Piu commentano l'aggressione subita.

Nega l’imbarco a dei passeggeri: hostess Ryanair aggredita all’aeroporto di Pisa - Hostess di terra aggredita a Capodanno all’aeroporto di Pisa da passeggeri senza documenti. fanpage.it

Manfredi Pontello. . Pisa, lavoratrice aggredita all’aeroporto all’imbarco del volo Ryanair: "Presa per i capelli per una lite sui bagagli" - facebook.com facebook

++ Pisa - Lite per i bagagli, lavoratrice aggredita all'imbarco x.com

