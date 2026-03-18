5 irresistibili eventi culturali a Roma nel weekend del 20-22 marzo 2026

Dal 20 al 22 marzo 2026, Roma ospiterà cinque eventi culturali che spaziano tra mostre, concerti e spettacoli teatrali. Sarà possibile visitare esposizioni di arte moderna, assistere a concerti di musica classica e partecipare a rappresentazioni teatrali in diversi luoghi della città. Questi appuntamenti coinvolgeranno artisti locali e internazionali, offrendo un’opportunità di svago e approfondimento culturale per residenti e visitatori.

Dal 20 al 22 marzo 2026, Roma dà il benvenuto alla primavera con cinque interessanti eventi culturali: dal festival della lettura Libri Come sulla Democrazia, alle Giornate FAI di Primavera, dalla mostra Roma nel Mondo al MAXXI alle quattro esposizioni sul contemporaneo al MACRO, fino allo spin-off di Roma Diffusa, che si snoda tra gli studi d’artista di San Lorenzo. Letteratura, storia e arte contemporanea celebrano la vivacità della Capitale. 1. Libri Come 2026: la XVII edizione dedicata alla Democrazia. All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (via Pietro de Coubertin 30) si tiene dal 20 al 22 marzo la XVII edizione di Libri Come, la Festa del Libro e della Lettura. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - 5 irresistibili eventi culturali a Roma, nel weekend del 20-22 marzo 2026 Articoli correlati Leggi anche: 5 eventi imperdibili a Roma, nel weekend del 20-22 febbraio 2026 Leggi anche: Guida agli eventi del weekend (20 – 22 febbraio) Approfondimenti e contenuti su 5 irresistibili eventi culturali a Roma... Roma, cultura in primavera: dieci eventi. Dal ricordo di Ettore Scola all'arrivo di Emmanuel Carrère e Alessandro BariccoCi sarà un importante ricordo pubblico di Ettore Scola, di cui quest'anno ricorre il decennale della morte, con una grande mostra retrospettiva ... msn.com Eventi a Roma dal 27 febbraio al 5 marzo 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliDalla prima domenica del mese a ingresso gratuito alle presentazioni editoriali dedicate all'arte, dalle passeggiate archeologiche agli incontri di ... funweek.it