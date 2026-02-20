Guida agli eventi del weekend 20 – 22 febbraio

Nel weekend del 20-22 febbraio, numerosi eventi animano la città. Tra le iniziative, ci sono la rassegna culturale «Tierra!» con esposizioni e spettacoli, e una festa dedicata ai cartoni animati indie, con musica e giochi. Inoltre, si svolge un concerto live che rende omaggio ai Pink Floyd, e il teatro presenta lo spettacolo di Roberto Ciufoli, noto per le sue interpretazioni comiche. La città si riempie di appuntamenti per tutti i gusti.

Guida. Dalle nuove rotte culturali di «Tierra!» alla grande festa tra cartoon e indie, fino all'omaggio ai Pink Floyd e al teatro comico di Roberto Ciufoli. Ecco i nostri consigli per questo fine settimana a Bergamo e provincia C'è un filo che unisce questo weekend: la voglia di capire il presente senza smettere di divertirsi. Si passa dalle riflessioni sul mondo di oggi alle note che hanno segnato generazioni diverse, dai musei che dialogano con la memoria fino ai palchi dove si ride e si canta. Tre giorni per scegliere. la propria rotta. Torna, da oggi fino al 16 aprile, uno degli appuntamenti culturali più attesi della provincia: « Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano».