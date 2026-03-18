La tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele si mantiene alta, con scontri e operazioni militari che coinvolgono queste nazioni nel Medio Oriente. La Cina ha presentato una proposta che combina energia e missili come possibile soluzione. La situazione rimane complessa e in evoluzione, senza segnali di una risoluzione immediata. La regione continua a essere al centro di attenzione internazionale.

La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele continua in maniera incessante a travolgere (e sconvolgere) gli equilibri dell'intero Medio Oriente. In molti si chiedono cosa stia facendo la Cina, che è al momento rimasta in disparte (al netto della condivisione con Teheran di importanti immagini, e quindi informazioni, satellitari), limitandosi a chiedere la risoluzione del conflitto attraverso mezzi diplomatici. È semmai in un secondo momento, nello scenario post bellico, che potrebbe emergere il Dragone, che fin qui si è speso per preservare i propri interessi energetici e, appunto, per prepararsi a intervenire nella fase successiva alle aperte ostilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 007, energia e missili: ecco la carta cinese per salvare l'Iran

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