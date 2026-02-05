Usa-Iran colloqui in bilico O forse no? Trump gioca la carta cinese e chiama Xi

Dopo giorni di incertezze, alla fine si farà il tanto atteso incontro tra Stati Uniti e Iran. Venerdì a Mascate, le due parti si siedono al tavolo dopo una serie di smentite e ripensamenti. La Casa Bianca ha confermato ufficialmente l’appuntamento, mettendo fine alle ambiguità e lasciando aperta la possibilità di un passo avanti nei negoziati.

I colloqui tra Stati Uniti e Iran si faranno. Forse. Venerdì, a Mascate. Dopo ore di smentite, rilanci, fughe di notizie e ripensamenti, la Casa Bianca ha confermato l'incontro. Un vertice che nasce già incrinato, preceduto da tensioni militari nel Golfo e da un'ombra pesante: la possibilità che tutto salti prima ancora di cominciare. Tavolo Usa-Iran, salterà?. Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Donald Trump, stava per lasciare il Medio Oriente. O almeno così raccontavano fonti americane nel pomeriggio, lasciando intendere l'ennesima mossa da negoziatore abituato ai tavoli immobiliari: alzarsi per misurare la reazione dell'altro.

I negoziati tra Stati Uniti e Iran sono in bilico.

Nei prossimi giorni, Iran e Stati Uniti potrebbero iniziare di nuovo i colloqui.

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

