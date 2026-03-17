Yasmina Reza, drammaturga nota per le sue opere, ha pubblicato il suo ultimo libro intitolato

Dice, per esempio, di essersi sempre sentita un'apolide - «Prima o poi gli scrittori ritornano alla propria infanzia. Io non ritorno da nessuna parte, perché non ci sarebbe nessuna parte dove ritornare» -; di non aver mai saputo fare quello che le madri fanno e che hanno imparato dalle proprie madri nella loro tradizione; di aver sofferto nel vedere il corpo di suo padre debole e smagrito per la vecchiaia, e di essere legatissima ai suoi figli ricordando i tempi in cui Alta mostrava il suo sorriso parzialmente sdentato davanti al macchina fotografica - è la copertina del libro, scattata dalla stessa Reza - e in cui Nathan le chiedeva se aveva voglia di giocare con lui anche se lei era impegnatissima e, lì per lì, era troppo stanca per farlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Yasmina Reza: «Ridere insieme conta più di qualsiasi conversazione seria. In certe risate c’è una comunione di anime. I social sono solo rumore e opinioni: io non ritengo il mio parere importante»

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