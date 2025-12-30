Com’è fatta la casa di Vladimir Putin e dove vive davvero? Trovarlo è quasi impossibile
Vladimir Putin, leader noto per la sua riservatezza, mantiene uno stile di vita discreto e lontano dai riflettori. La sua residenza ufficiale e i luoghi in cui si sposta sono spesso avvolti nel mistero, rendendo difficile determinarne con precisione la reale ubicazione. Questa scelta contribuisce a rafforzare l’immagine di un’immagine privata e protetta, lontana dagli sguardi pubblici.
La figura di Vladimir Putin è circondata da un’aura di inaccessibilità che si riflette direttamente nei luoghi in cui vive. Se ufficialmente la sua casa è il Cremlino a Mosca, la realtà racconta di una rete di residenze blindate sparse per la Russia. Proprio ieri, la tensione è salita alle stelle: il Cremlino ha accusato l’Ucraina di aver lanciato un attacco con 91 droni contro la villa di Valdai, situata tra Mosca e San Pietroburgo. Sebbene Kiev smentisca, l’episodio ha riacceso i riflettori sui bunker dorati dello “Zar”. Situata su una penisola circondata dai laghi, la residenza di Valdai è molto più di una dacia estiva. 🔗 Leggi su Cultweb.it
