Un articolo denuncia che circa 700 mila giorni di detenzione sono stati riconosciuti come ingiustificati dai magistrati, portando a richieste di risarcimento. La questione riguarda il peso che questa situazione comporta sui cittadini coinvolti e sugli enti pubblici chiamati a coprire i costi. La riforma in discussione domenica e lunedì potrebbe influenzare la gestione di questi casi e le responsabilità dei magistrati.

I vostri errori li paghiamo noi, signori magistrati del No. E questa riforma che domenica e lunedì italiani saranno chiamati ad approvare, magari vi darà un pochino di responsabilità in più. Un dato praticamente sconosciuto è terribile: negli ultimi dieci anni l'Italia ha riconosciuto ufficialmente di aver tolto a persone poi risultate innocenti un numero incalcolabile di anni complessivi di libertà. A parlare sono i dati del Ministero della Giustizia sugli indennizzi per ingiusta detenzione. Quello che emerge è che ogni anno vengono risarcite tra 600.000 e 700.000 giornate di carcerazione non giustificata complessive. Poi c'è il dato più impressionante, perché traduce gli errori giudiziari in tempo di vita reale perso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vite rubate dai magistrati: da risarcire 700 mila giorni di carcerazione non giustificata

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