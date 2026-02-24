Il suicidio in carcere a 29 anni lo Stato dovrà risarcire 700 mila euro ai familiari

Il Tribunale di Palermo ha stabilito che lo Stato deve risarcire i familiari di un giovane di 29 anni che si è tolto la vita in carcere. La causa è stata la mancanza di adeguate misure di sorveglianza e tutela durante la detenzione. Dopo otto anni di attesa, la sentenza riconosce le responsabilità dello Stato nel tragico evento. La decisione potrebbe aprire nuove discussioni su come vengono gestiti i detenuti vulnerabili.

Il caso di Samuele Bua, trovato in morto in cella nel novembre del 2018: il giovane si trovava al Pagliarelli. Pino Apprendi, garante dei detenuti: "Era in attesa di essere giudicato e per ben due volte aveva tentato di togliersi la vita. Tutti sapevano dei suoi problemi psichiatrici" “Sono passati otto anni e il Tribunale di Palermo ha riconosciuto la responsabilità dello Stato per il suicidio del giovane detenuto Samuele Bua, assegnando un risarcimento di quasi 700 mila euro ai familiari”. Lo annuncia è Pino Apprendi, garante dei detenuti di Palermo, che aggiunge: "Si tratta di un giovane ventinovenne che si trovava alla casa circondariale Pagliarelli, in attesa di essere giudicato, che per ben due volte aveva tentato di togliersi la vita". 🔗 Leggi su Palermotoday.it

