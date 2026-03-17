Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 17 marzo 2026, Astral ha diffuso nuovi aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La piattaforma fornisce informazioni aggiornate sulla circolazione e eventuali disagi sulla rete stradale. Gli utenti possono consultare le ultime notizie per pianificare i loro spostamenti e rimanere informati sulle condizioni del traffico.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio sulla Roma Fiumicino per la presenza di un veicolo in panne Ci sono code lungo il viadotto della Magliana tra la Colombo via del Cappellaccio perso il raccordo sullo stesso raccordo permangono rallentamenti in carreggiata esterna tra l'uscita Ardeatina e Tuscolana in chiusura l'allerta gialla della Protezione Civile dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore Si prevedono venti forti sulla zio centro-settentrionale con mareggiate lungo le coste esposte dal mattino di domani prevista Inoltre precipitazioni sparse con possibili... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 20:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna con le Veline la Roma Fiumicino e... Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma segnalato un ... romadailynews.it Roma, le golf car dei turisti sono pericolose? La Regione vuole riconoscerle, ma i dubbi sono tantiAnche in fatto di mobilità e sicurezza stradale, Roma è caput mundi - nel bene e nel male. Dopo la batosta delle ZTL a 1.000 euro annui per le elettriche, ecco la questione delle golf car, che da te ... quattroruote.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook