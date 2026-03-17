Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 17 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, offrendo informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade della regione. La redazione fornisce quotidianamente queste notizie per aggiornare gli automobilisti e i pendolari sui principali eventi che interessano la mobilità locale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso l'incidente avvenuto sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code smaltimento all'altezza del Bivio per l'autostrada Roma Teramo ci spostiamo sul tratto Urbano code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro uno sguardo ai cantieri sull'autostrada Roma Napoli per lavori di risanamento della pavimentazione ricordiamo che dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina 18 marzo sarà chiuso il tratto autostradale compreso tra Anagni Fiuggi Terme e Valmontone dal km 603 e 900... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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