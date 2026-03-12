Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 12 marzo 2026, Astral ha comunicato un aggiornamento sulla viabilità della regione Lazio, con particolare attenzione all'apertura dell'A1 Roma-Napoli. L'informazione riguarda le condizioni del traffico e le eventuali variazioni lungo il tratto autostradale. La comunicazione è rivolta agli automobilisti e ai pendolari che percorrono la strada, fornendo indicazioni utili per la mobilità in tempo reale.

Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio apertura A1 Roma Napoli dove segnaliamo code per un veicolo in San Cesareo Valmontone indicazioni Napoli sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code per traffico intenso tra le uscite Aurelia a 24 mentre il terapista in coda tra Cassia bis Salaria è a causa di un incidente abbiamo ancora e anche sul tratto Urbano della A24 Sì posso dargli letto tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro nel senso opposto file tra Togliatti e Tor Cervara code per traffico intenso Anche sulla roma-fiumicino tra una colomba che della Magliana Verso il raccordo sulla Cristoforo Colombo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 17:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in interna incidente risolto... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10. Raddoppio Roma-Viterbo, scattano le modifiche alla viabilità tra Riano e Morlupo: la Flaminia cambia volto e i lavori entrano nel momento decisivo - facebook.com facebook