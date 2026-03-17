Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 10 | 25

Oggi alle 10:25, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, che ha fornito dettagli sullo stato del traffico e sulle condizioni delle strade nella zona. Il servizio si rivolge agli utenti in transito e ai residenti interessati alle variazioni della circolazione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura e tratta della Roma Teramo rimosso un incidente avvenuto in precedenza code ore smaltimento tra il bivio del raccordo anulare lo svincolo di Tor Cervara in direzione della tangenziale est ci spostiamo ora sul Raccordo Anulare carreggiata interna code a tratti tra le uscite diramazione Roma nord e il bivio per la Roma Teramo è più avanti rallentamenti tra la diramazione Roma sud e l'ardeatina in esterna si rallenta tra le uscite Roma Fiumicino e Laurenti è più avanti tra Prenestina e Tiburtina andiamo sulla Roma Fiumicino quiko. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 10:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Approfondimenti e contenuti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da raccordo anulare carreggiata interna code ... romadailynews.it Viale Roma, è stata prorogata fino a giovedì 19 marzo la chiusura al traffico da viale Verdi a piazzale De Gasperi per risolvere in via definitiva alcune problematiche su vecchie condotte Al termine di questa fase la viabilità ordinaria di viale Roma e corso - facebook.com facebook