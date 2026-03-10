Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 10 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione di Astral infomobilità ha comunicato le ultime novità riguardanti la circolazione, fornendo dettagli sulle condizioni delle strade e eventuali disagi in tempo reale. Questa comunicazione si inserisce nelle attività di monitoraggio quotidiano del traffico nella zona.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete viaria dell'aria sulla raccordo anulare interessata esterna rallentamenti tra le uscite di Pontina e Tuscolana in internal code tra cassia-flaminia poi coda tratti tra bufalotte Prenestina sul tratto Urbano della Roma Teramo per traffico da partire da via Togliatti in direzione raccordo anulare mentre sulla statale Aurelia presenti ancora code per incidente tra Malagrotta e Castel di Guido in direzione Civitavecchia a siamo ai cantieri nella capitale fino a venerdì 13 marzo via Ardeatina è chiusa...