Vernio Salute vicina 150 accessi al giorno
Sabato scorso a Vernio si è svolto l’incontro “Salute vicina” presso il Comune, con una sala piena di cittadini. L’evento ha permesso alle persone di confrontarsi direttamente con i responsabili della Società della Salute, tra medici, specialisti, infermieri e operatori della Casa di Comunità di Vernio. In media, ogni giorno si registrano circa 150 accessi ai servizi sanitari della zona.
Sala strapiena di pubblico sabato scorso in Comune a Vernio per l’incontro "Salute vicina", che ha offerto ai cittadini l’opportunità di incontrare i responsabili della Società della Salute con medici, specialisti, infermieri e operatori della Casa di Comunità di Vernio. Come hanno sottolineato la sindaca di Vernio Maria Lucarini e l’assessora Antonella Ciolini: "La Casa di Comunità rappresenta uno dei punti cardine della sanità di prossimità e dell’organizzazione dei servizi socio-sanitari locali, soprattutto in un territorio come quello di Vernio, lontano dall’ospedale e con una popolazione diffusa in molteplici frazioni". Anche per Matteo... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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