Vernio Salute vicina 150 accessi al giorno

Sabato scorso a Vernio si è svolto l’incontro “Salute vicina” presso il Comune, con una sala piena di cittadini. L’evento ha permesso alle persone di confrontarsi direttamente con i responsabili della Società della Salute, tra medici, specialisti, infermieri e operatori della Casa di Comunità di Vernio. In media, ogni giorno si registrano circa 150 accessi ai servizi sanitari della zona.