Va a letto e si risveglia tutto blu orrore puro | cosa gli è successo Follia

Un paziente si è addormentato e al risveglio si è trovato completamente blu, suscitando paura e preoccupazione tra i presenti. Quello che sembrava un grave problema medico si è rivelato poi come un episodio insolito e divertente all’interno di un ospedale. La scena ha attirato l’attenzione di medici e infermieri, creando un momento che ha fatto sorridere chi era presente.

Quella che sembrava essere l’inizio di una drammatica emergenza medica si è trasformata in uno degli aneddoti più esilaranti mai registrati nelle corsie di un ospedale. Protagonista della vicenda è Tommy Lynch, un quarantaduenne del Derbyshire, che si è risvegliato da un lungo riposo notturno con una colorazione cutanea decisamente insolita. L’uomo, infatti, presentava l’intero corpo tinto di un azzurro intenso, tanto da descrivere se stesso con l’aspetto di «un Avatar», richiamando i celebri esseri del kolossal cinematografico. La causa? Un set di lenzuola blu scuro da 40 sterline, regalategli per affrontare l’inverno nella sua casa di Castle Gresley, che durante la notte hanno rilasciato il pigmento a causa del surriscaldamento corporeo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Va a letto e si risveglia tutto blu, orrore puro: cosa gli è successo. Follia Articoli correlati “Cosa gli faceva!”. Orrore puro sui gatti, lo hanno preso: insospettabileIl crepuscolo, un tempo momento di quiete e riposo, era diventato per molte creature della strada l’inizio di un incubo senza fine. Orrore puro, bambino muore a 11 anni: “L’ha inalato, attenzione…”. Il corpicino trovato nel lettoUna tragedia silenziosa si è consumata tra le pareti di una casa, lasciando una famiglia devastata dal dolore. Sucking Her For Love - A Valentines Eve Special | Sucker For Love Contenuti utili per approfondire Va a letto e si risveglia tutto blu... Discussioni sull' argomento Riccardo III diretto da Andrea Chiodi, la follia della guerra e la nostalgia del bene; Così la splendida follia di Kim ha conquistato il Presidente Mattarella: mille bambini hanno potuto curarsi; La guerra è una follia: venerdì 13 flash-mob per la pace a Bra; Follia in Francia: poche ore dopo l’adozione, il cane Gennaro viene gettato dal quarto piano e sopravvive. Ariana Grande: Nel tempo libero solo film e lettoAriana Grande: Nel tempo libero solo film e letto. Niente follie, una maratona di film comodamente sdraiata al letto: è così che la cantante di Problem ama passare il tempo quando non è impegnata ... 105.net “Mi sto rompendo i cog**i. è una follia”. Marina La Rosa vittima di Scherzi a Parte durante le nozze dell’amica Veronica Peparini con Andreas Muller. L’ex gieffina ha perso la pazienza quando le è stato fatto credere di non essere invitata, la reazione - facebook.com facebook #ForteAmore #ScrivoArte Quando l’amore Non è follia, non È amore Pedro Calderon De La Barea #LInferoDeiViventi #CarezzeDamore @DavLucia @bralella09 @SalaLettura @scimonelli @Mercurimc @Sensibility_6 @AnnaShi60491189 @Dedalus124 x.com