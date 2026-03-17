Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 17 marzo 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con la diretta del 17 marzo 2026. La trasmissione vede protagonisti i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico, con aggiornamenti e immagini disponibili in streaming su Witty TV. La puntata si concentra sui dialoghi e gli incontri tra i partecipanti, offrendo uno sguardo sulle dinamiche del programma.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 17 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma decide di chiudere la conoscenza con il nero arrivato Pasquale. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Edoardo e Paola. Il cavaliere, impegnato in nuove conoscenze, si confronta nuovamente con la dama. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 17 marzo 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Una selezione di notizie su Trono Over

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Volevo proporlo per il trono over di #uominiedonne, ma sarebbe un colpo di grazia. #cepostaperte x.com