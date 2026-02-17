Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 17 febbraio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV
Oggi, il pubblico di Uomini e Donne segue la diretta su Canale 5, mentre i protagonisti del Trono Over e Classico si confrontano in studio. La puntata del 17 febbraio 2026 si concentra sui nuovi scontri tra i tronisti e le dame, con alcune fasi registrate in modo da mantenere alta l’attenzione degli spettatori. La trasmissione viene trasmessa in streaming su Witty TV, permettendo di seguire ogni momento anche online.
Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 17 febbraio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata l’emozionante uscita dal programma di Mauro e Tiziana. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dallo scontro tra Tina Cipollari e Marina. La dama lascerà davvero il programma? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 17 febbraio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. ore 14:45 – La puntata riprende da Marina. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
#UominieDonne: Nella puntata di oggi Arcangelo, che inizialmente era uscito con #GemmaGalgani ma che in realtà non gli è mai interessata, ha deciso di lasciare il programma. Il cavaliere del trono over ha detto di non provare interesse per nessuna dama d facebook