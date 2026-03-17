Intelligenza artificiale |  studio scientifico a Palermo per misurare le risposte

Un nuovo studio pubblicato su Discover Artificial Intelligence di Springer Nature a Palermo ha sviluppato un metodo per classificare il tono e il punto di vista nelle risposte generate dai sistemi di intelligenza artificiale. La ricerca presenta un approccio che può essere replicato per analizzare le risposte di diverse piattaforme di AI, offrendo strumenti pratici per la valutazione delle loro reazioni.

Lo studio, pubblicato su Discover Artificial Intelligence di Springer Nature, introduce un metodo replicabile per classificare tono e punto di vista nelle risposte dei sistemi di AI. Un sistema di intelligenza artificiale può fornire una risposta corretta ma costruirla in modi molto diversi. Può essere freddo o empatico, tecnico o critico, orientato ai fatti, al diritto, ai valori o agli aspetti umanitari. Questa differenza non è solo stilistica. Influenza il modo in cui l’informazione viene percepita e interpretata. A descrivere in modo sistematico questo fenomeno è uno studio scientifico firmato da un informatico palermitano, Marco Giacalone, pubblicato nel mese di febbraio 2026 sulla rivista internazionale Discover Artificial Intelligence di Springer Nature. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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