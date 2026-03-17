Ilaria Salis e Mimmo Lucano sono protagonisti di un episodio che coinvolge un semplice ordine in un bar: “Un Cuba Libre, per favore”. La richiesta si intreccia con il loro modo di rapportarsi ai luoghi e alle persone, creando un’immagine di quotidianità e di incontri che si svolgono tra conversazioni e gesti comuni. La scena si svolge senza ulteriori dettagli o commenti, lasciando spazio alla descrizione di un momento di vita.

Tu casa es mi casa. «E allora?». No niente. È che Ilaria Salis e Mimmo Lucano abbiamo sempre pensato che non potesse esserci nulla peggio dei Cinque Stelle, ma avevamo sottovalutato Alleanza Verdi e Sinistra oggi s'imbarcano su un aereo, direzione L'Avana, per partecipare alla missione umanitaria «Let Cuba Breathe». Obiettivo: forzare l'embargo di Donald Trump (più o meno uguale a quello che aveva lasciato Biden) e portare cibo e medicinali sull'isola. Le vacanze al caldo per certa gente non finiscono mai. Noi siamo ovviamente dalla parte del popolo cubano. Che fra Trump, il regime e la coppia europarlamentare Salis-Lucano è quello che se la passa peggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un Cuba Libre, per favore

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