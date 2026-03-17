Stasera alle 21, Giovanni Floris conduce una nuova puntata di diMartedì, con ospiti Travaglio e Sallusti. Il focus della serata sarà sul referendum sulla giustizia, che sta dividendo le opinioni tra le forze politiche di destra e di sinistra. La discussione si concentra sulla questione, mentre i due ospiti si confrontano in diretta.

Il referendum sulla giustizia accende gli animi a destra e a sinistra. Giovanni Floris si prepara al racconto dello scontro finale nella nuova puntata di diMartedì, in onda questa sera, martedì 17 marzo, alle 21.15 su La7. Anticipazioni e ospiti del 17 marzo 2026. Il nuovo appuntamento si apre con diversi interrogativi sul referendum, la guerra in Iran, il rapporto tra il Governo italiano e Donald Trump e i toni di uno scontro politico che si fa sempre più duro. Floris, insieme ai suoi ospiti, cercherà di capire cosa si giocano Giorgia Meloni e la destra italiana con il voto del 22 e 23 marzo; che cosa si giocano le opposizioni e qual è la posta in palio per l’Italia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Travaglio e Sallusti ospiti a diMartedì

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