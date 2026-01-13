Tragedia familiare nel novarese anziano spara alla moglie e si toglie la vita
Una tragedia familiare si è verificata a Cameri, nel novarese, durante la notte. Un uomo di 88 anni avrebbe sparato alla moglie di 83 anni, che era malata, e successivamente si sarebbe suicidato. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.
(Adnkronos) – Tragedia familiare la scorsa notte a Cameri, nel novarese. Un uomo di 88 anni, secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri, avrebbe sparato alla moglie 83enne, malata, e poi si sarebbe tolto la vita. A scoprire i corpi senza vita dei due anziani e a dare l’allarme, nella tarda mattinata, il figlio della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
