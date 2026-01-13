Tragedia familiare nel novarese anziano spara alla moglie e si toglie la vita

Una tragedia familiare si è verificata a Cameri, nel novarese, durante la notte. Un uomo di 88 anni avrebbe sparato alla moglie di 83 anni, che era malata, e successivamente si sarebbe suicidato. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Spara alla moglie malata e poi si toglie la vita: tragedia silenziosa in una villetta del Novarese - I fatti sono avvenuti in una villetta di strada Ceppo, una zona residenziale e tranquilla dell’Ovest Ticino, lontana da contesti di degrado o conflittualità apparente. giornalelavoce.it

Spara alla moglie malata e si uccide, tragedia nel Novarese: la ricostruzione - Un uomo di 88 anni ha ucciso con un colpo di pistola la moglie di 83 anni, da tempo malata, per poi rivolgere l'arma contro di sé, togliendosi ... msn.com

