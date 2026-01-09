Decorazioni floreali le tendenze per il 2026

Le decorazioni floreali per il 2026 si evolvono verso nuove interpretazioni, con un focus crescente su elementi green e sostenibili. Le tendenze del settore puntano a creare ambientazioni eleganti e raffinate, valorizzando la naturale bellezza dei fiori e delle piante. In questo contesto, le decorazioni floreali si distinguono per stile e originalità, offrendo soluzioni sempre più personalizzate e attente all’ambiente.

Nel 2026 i fiori nuziali romperanno gli schemi: le decorazioni green si spingeranno ben oltre la tradizione, trasformandosi in vere e proprie opere d'arte. Le tendenze parlano di composizioni floreali concepite più come vere e proprie forme d'espressione che come semplici allestimenti. Dai bouquet avvolti in pizzo vintage fino ai centrotavola scultorei, i fiori nuziali del 2026 saranno audaci, sofisticati e tutt'altro che ordinari. Sfumature di blu. Le tonalità più fredde del blu, dopo aver conquistato il mondo del beauty e della moda, faranno il loro ingresso anche in quello del wedding. Se il cobalto resta una delle nuance più apprezzate, anche quelle più soft e glaciali troveranno spazio tra i fiori per il sì.

