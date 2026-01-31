‘Welcome to meraviglia’ fa tappa nel ferrarese | la Venere alla scoperta dei luoghi simbolo della città
Questa mattina a Cento, nel ferrarese, è arrivata la Venere di Botticelli, protagonista del progetto “Welcome to meraviglia”. La città si prepara a mostrare i suoi luoghi simbolo attraverso un percorso digitale e interattivo, promosso dal Ministero del Turismo. La visita segna l’inizio di un viaggio che unisce arte e innovazione, portando i visitatori a scoprire le bellezze di Cento con nuove prospettive.
Cento entra ufficialmente nel viaggio di ‘Welcome to meraviglia’, il progetto multimediale e interattivo promosso dal Ministero del Turismo che unisce arte, cultura, paesaggio e nuove forme di narrazione digitale. Protagonista dell’iniziativa è la figura iconica della Venere di Botticelli, reinterpretata in chiave contemporanea e già al centro di una precedente campagna nazionale in cui la Venere si trasformava in una sorta di influencer moderna. Nel suo passaggio a Cento, la Venere sarà guidata alla scoperta dei luoghi più rappresentativi della città. Il percorso toccherà il Giardino del Gigante, Piazza del Guercino con la Rocca, il Palazzo del Governatore e la Pinacoteca civica Guercino, con un focus dedicato alle opere del grande maestro seicentesco simbolo dell’identità cittadina.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
