Furto sulle piste da sci | ruba attrezzatura dal valore di 1.600 euro

Un ladro ha rubato attrezzatura da sci del valore di 1.600 euro sulle piste di Obereggen. I carabinieri della zona stanno intensificando i controlli per catturare il responsabile. La fuga dell’autore ha scosso gli appassionati e i gestori degli impianti, preoccupati per la sicurezza sulla neve.

Proseguono i controlli dei carabinieri altoatesini sulle piste del comprensorio sciistico di Obereggen, nel territorio provinciale di Bolzano. Nell’ambito di una specifica attività d’indagine, i militari della stazione di Nova Ponente sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile di un.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Obereggen Piste Morto sulle piste da sci a 14 anni il figlio del killer di Fidene. Alla famiglia 630 mila euro, al papà nulla Un ragazzo di 14 anni è morto mentre scendeva con lo slittino sulla pista della Crode Rossa, a Sesto Pusteria. Furto in una caserma dei vigili del fuoco nel Pavese: banda di sei fa irruzione e ruba attrezzatura Un gruppo di sei persone ha effettuato un furto all’interno di una caserma dei vigili del fuoco nel Pavese. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Obereggen Piste Argomenti discussi: Avviati i servizi di sicurezza e soccorso della polizia sulle piste da sci del vulcano; Carabinieri sulle piste: controlli e operazioni in tutta la provincia; Controlli e interventi della polizia sulle piste da sci del Vco: multate 9 persone; Etna, Polizia di Stato presente sulle piste da sci del vulcano. Tolleranza zero sulle piste da sci tra tecnologia e controlli notturni. E lo skipass diventa la scatola nera dei furbetti della neveBOLZANO. Obereggen e le sue piste da sci non sono più terra di nessuno per chi ignora le regole, grazie a una strategia dei Carabinieri che unisce presenza fisica e tecnologia investigativa. I risulta ... ildolomiti.it Furto a Sandigliano. l titolare: «Hanno fatto allontanare dal banco e distratto la commessa con uno stratagemma. Spero non vincano nulla» facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.