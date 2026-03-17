Teatro Verdi di Salerno Giù la maschera con il cast de La grande magia di Eduardo De Filippo

Venerdì 20 marzo alle 19.00 nel foyer del Teatro Verdi di Salerno si svolgerà l’incontro “Giù la maschera”, un’occasione per il pubblico, la stampa e il cast di discutere dello spettacolo “La grande magia” di Eduardo De Filippo. L’evento è organizzato per favorire un confronto diretto e informale tra chi ha partecipato alla produzione e chi desidera approfondirne i dettagli.

Un appuntamento speciale per gli amanti del teatro. Venerdì 20 marzo alle ore 19.00, nel foyer del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, si terrà l’incontro “Giù la maschera”, momento di confronto tra pubblico, stampa e cast dello spettacolo La grande magia di Eduardo De Filippo. Un’occasione per entrare nell’opera. L’iniziativa offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire i temi e le suggestioni di uno dei testi più affascinanti del repertorio eduardiano, capace di esplorare con profondità la psicologia umana e il rapporto tra realtà e illusione. Lo spettacolo in scena al Teatro Verdi. La grande magia, con la regia di G. R., sarà in scena al Teatro Verdi dal 19 al 21 marzo alle ore 21 e il 22 marzo alle ore 18. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Teatro Verdi di Salerno, “Giù la maschera” con il cast de La grande magia di Eduardo De Filippo Articoli correlati "La grande magia" di Eduardo De Filippo al Teatro Salieri con Natalino BalassoAl Teatro Salieri di Legnago va in scena una commedia nera, amara e modernissima, incentrata sulla scelta di vivere nell’inganno pur di non... "Non ti pago!", Salvo Ficarra e Carolina Rosi al Teatro Verdi nel segno di Eduardo De FilippoAl Teatro Verdi appuntamento con "Non ti pago!", commedia di Eduardo De Filippo interpretata da Salvo Ficarra e Carolina Rosi. Una raccolta di contenuti su Teatro Verdi di Temi più discussi: Realtà e ossessione: al Teatro Verdi va in scena La grande magia; La Grande Magia di Eduardo De Filippo al Verdi; Serena Rossi: Al Verdi la mia SereNata per Napoli; Serenata a Napoli: Serena Rossi protagonista al Teatro Verdi. Al Teatro Verdi Salerno la grande magia di Eduardo De FilippoVenerdì 20 Marzo alle ore 19.00 si svolgerà nel foyer del Teatro Municipale Giuseppe Verdi in via Roma a Salerno l’incontro del pubblico e della stampa con il ... napolivillage.com Salerno, presentazione della Stagione lirica e di balletto 2026 del Teatro VerdiStampa Sarà presentata lunedì 16 marzo alle ore 11 presso Palazzo di Città, nella Sala del Gonfalone, la Stagione lirica e di balletto 2026 del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Il teatro ... salernonotizie.it “LA STORIA DELLA TRAVIATA” CALL FOR ARTISTS La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste annuncia l’avvio della procedura di selezione per interpreti per la produzione in forma ridotta “La storia della Traviata”, spettacolo tratto da La Travia - facebook.com facebook Dal 2 aprile torna al Teatro Verdi di Trieste Madama Butterfly di Giacomo Puccini: la storia intensa di Cio-Cio-San, giovane geisha che affida il proprio destino all’amore per l’ufficiale americano Pinkerton. x.com