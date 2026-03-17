Teach Toker sì Teach Toker no La vera didattica è quella che si fa in aula?

Il dibattito sui “Teach Toker” riguarda insegnanti o divulgatori che condividono contenuti scolastici sui social media. La discussione si concentra sulla validità della didattica in aula rispetto alle nuove modalità di apprendimento online. La questione coinvolge chi sostiene che l’insegnamento tradizionale sia insostituibile e chi invece valorizza l’approccio digitale come complemento. La riflessione si inserisce in un confronto più ampio sul ruolo della scuola nel mondo digitale.

Il dibattito sui cosiddetti “Teach Tokers”, insegnanti o divulgatori che spiegano contenuti scolastici sui social, si inserisce in una riflessione più ampia sul ruolo della scuola nell’era digitale. Da un lato, c’è una comunicazione rapida, accessibile, capace di raggiungere milioni di studenti; dall’altro, la dimensione quotidiana della classe, fatta di relazioni, tempi lunghi e interazioni difficilmente replicabili online. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Il tik toker Luigi Nativi muore a 18 anni: mistero sulle causeLuigi Nativi è morto a 18 anni e la notizia ha colpito duramente la comunità di TikTok e la sua città.

Leggi anche: A lezione di inglese con Teo the Teach, tra ironia, regole di grammatica e pronunce “che fanno male”

Una selezione di notizie su Teach Toker

Argomenti discussi: Vincenzo Schettini e l’inganno culturale dei teach-toker; Carla, la prof fa i video su Tik Tok: Le mie ‘Capsule di letteratura’ per liberare i classici dai manuali.