A Taipei nel 2026 si sono svolti i Campionati Mondiali indoor di tiro alla fune, con la partecipazione di diverse nazioni. L’Italia ha conquistato quattro medaglie durante la competizione, confermando la sua presenza tra le squadre di rilievo in questa disciplina. La manifestazione ha visto atleti provenienti da più paesi competere in diverse categorie.

La spedizione italiana ai Campionati Mondiali indoor di tiro alla fune 2026 a Taipei si chiude con un bilancio trionfale, raccogliendo quattro medaglie nella competizione tra nazioni. La delegazione azzurra ha conquistato un argento e tre bronzi nelle prove nazionali, mentre le sfide riservate ai club hanno regalato una vittoria e tre secondi posti complessivi. I risultati migliori sono stati ottenuti nella categoria 640kg Senior Uomini, dove l’Italia ha raggiunto il secondo posto dietro ai padroni di casa taiwanesi, perdendo l’ultimo atto per 3-0. Il terzo gradino del podio è stato toccato invece nelle categorie 680kg Senior Uomini, 560kg Senior Uomini e 580kg Mista Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taipei 2026: l’Italia trionfa con 4 medaglie ai Mondiali

Articoli correlati

Oro ai Mondiali: l’Italia batte il Canada e trionfaLa staffetta mista italiana di short track ha conquistato l’oro ai Mondiali, confermando la supremazia nazionale dopo il successo olimpico.

Pattinaggio di velocità, l’Italia ai Mondiali Sprint e Allround: obiettivo medaglieHeerenveen, 4 marzo 2026 – A seguito degli splendidi successi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, l’Italia del pattinaggio di velocità...

APOTEOSI ITALIA, è ORO anche nel doppio maschile per Rieder-Kainzwaldner | #MilanoCortina2026

Una selezione di notizie su Taipei 2026 l'Italia trionfa con 4...

Temi più discussi: TRIONFO AZZURRO A TAIPEI: PIOGGIA DI MEDAGLIE PER LA FIGEST AI MONDIALI DI TIRO ALLA FUNE INDOOR; Mondiali tiro alla fune: bronzo per l’Italia, sul podio anche due valtellinesi; World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; Da Morbegno a Taipei: l'avventura di Mattia Martinalli e Cristian Fiorini.

Tiro alla fune, l’Italia conquista quattro medaglie ai Mondiali indoor!Va in archivio con un bilancio trionfale la spedizione azzurra a Taipei per i Campionati Mondiali indoor di tiro alla fune 2026. L'Italia ha collezionato ... oasport.it

Italia da record ai Mondiali indoor di tiro alla fune: quattro medaglie a TaipeiLa Nazionale italiana di tiro alla fune ha concluso con un bilancio eccezionale la sua partecipazione ai Campionati Mondiali indoor di Taipei, conquistando un prestigioso bottino di quattro medaglie n ... it.blastingnews.com

Trionfo azzurro a Taipei 2026: la FIGeST conquista medaglie ai Mondiali di tiro alla fune indoor. Morbegno c'è! #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook

DUSAN RAJOVIC VINCE LA TAPPA INAUGURALE DEL TOUR OF TAIWAN Fantastica vittoria per Dusan Rajovic nella prima tappa del Tour of Taiwan, con il corridore serbo che si impone nella volata finale sulle strade di Taipei. In una frazione corsa ad x.com