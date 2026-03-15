La staffetta mista italiana di short track ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali battendo il Canada. La squadra ha ottenuto il risultato dopo aver partecipato alla gara con successo, portando a casa il primo posto in questa competizione. La vittoria segue il recente successo olimpico della nazionale, consolidando la posizione dell’Italia nel settore.

La staffetta mista italiana di short track ha conquistato l’oro ai Mondiali, confermando la supremazia nazionale dopo il successo olimpico. Il quartetto formato da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Elisa Confortola e Chiara Betti ha battuto il Canada, padrone di casa della competizione. La vittoria arriva dopo una partenza problematica che ha richiesto un riavvio ufficiale della gara. L’Italia si conferma protagonista assoluto nel dello short track mondiale, trasformando un momento critico iniziale in un trionfo definitivo. La corsa si è svolta con un contatto tra Italia e Corea del Sud all’inizio, costringendo la giuria a fermare e ripartire. Nonostante le difficoltà iniziali, gli azzurri hanno gestito la pressione e imposto il loro ritmo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oro ai Mondiali: l’Italia batte il Canada e trionfa

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