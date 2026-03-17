Supplenze docenti 2026 nuovi interpelli alla ricerca di insegnanti

Per l'anno scolastico 202526 sono stati annunciati nuovi interpelli per le supplenze dei docenti. La procedura prevista dall'OM n. 882024 sarà attivata quando le graduatorie si esauriranno, ovvero quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare gli incarichi. Gli interpelli verranno quindi proposti in modo da coprire le supplenze residue.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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