Donald Trump ha annunciato l’introduzione di dazi del 10% su alcune importazioni europee a partire dal febbraio 2026, in risposta alla difesa della Groenlandia da parte di diversi paesi europei. Questa decisione rappresenta una possibile escalation nelle relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e l’Europa, sollevando interrogativi sulle conseguenze di un tale intervento e sulla posizione della Danimarca e degli altri paesi coinvolti.

Donald Trump ha alzato i toni sulla Groenlandia con una mossa che ha scosso l’intera Europa. Il presidente americano ha annunciato che dal primo febbraio 2026 scatteranno dazi del 10% su tutte le importazioni da otto Stati europei: Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia. La colpa? Aver mandato truppe sull’isola artica per sostenere la sovranità danese. L’Italia non è nella lista perché il governo Meloni ha deciso di muoversi solo attraverso la NATO, evitando iniziative unilaterali. L’ ossessione di Trump per la Groenlandia non è un capriccio: secondo lui, l’isola è fondamentale per la sicurezza nazionale americana. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dazi al 10% se l’Europa difende la Danimarca: l’ultimatum di Trump sulla Groenlandia è una minaccia seria?

