Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare alcuni allenatori e giocatori per la prossima giornata di Serie A. Kolarov prenderà il posto dell’allenatore dell’Inter nella partita contro la Fiorentina del 22 marzo, mentre anche l’allenatore di una squadra sarà fermato dal giudice. La decisione riguarda le panchine di diverse squadre, con cambiamenti immediati per questa settimana.

Il Giudice Sportivo rivoluziona le panchine della prossima giornata di Serie A: Aleksandar Kolarov assumerà la guida tecnica dell’ Inter nella trasferta di Firenze del 22 marzo. La decisione è scattata a seguito della squalifica per un turno inflitta a Cristian Chivu, espulso per doppia ammonizione dal direttore di gara Manganiello durante il convulso finale della sfida contro l’ Atalanta. Il vice-allenatore serbo farà il suo esordio da primo tecnico al Franchi, ereditando una gestione nervosa che ha colpito anche altri protagonisti del campionato. Oltre ai nerazzurri, anche la Lazio perde il proprio timoniere: Maurizio Sarri è stato fermato per una giornata per aver contestato in modo irrispettoso l’operato arbitrale, uscendo platealmente dall’area tecnica. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Squalifiche Serie A: Kolarov guida l’Inter, stop anche per Sarri

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