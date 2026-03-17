Sofia Loren viene dal nulla se c’è riuscita lei posso farcela anch’io | così Maria Esposito di Mare Fuori

Maria Esposito, attrice di 23 anni proveniente dai Quartieri Spagnoli, ha dichiarato durante un'intervista a

“Sofia Loren viene dal nulla, se c’è riuscita lei posso farcela anch’io”. In un’intervista a programma Da noi. a ruota libera la 23enne attrice partenopea, originaria dei Quartieri Spagnoli, torna a parlare della diva italiana per eccellenza. “ Mi fa sognare. Lei viene dal nulla e quando vedo tutto quello che ha fatto penso: se c’è riuscita lei, perché non posso farlo io?. Spero un giorno di diventare un punto di riferimento per la mia generazione come lei lo è per me”. Reduce dal successo di Mare Fuori e in attesa della serie HBO dove interpreta Melania Rea, Esposito ricorda i suoi genitori: “I miei hanno fatto un sacco di sacrifici, anche con la recitazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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