Paolo Bertolucci ha osservato Jannik Sinner negli occhi e ha capito che il giocatore di San Candido era tornato a mostrare le sue potenzialità. Sinner, che aveva attraversato un periodo difficile, sembra aver ritrovato fiducia e determinazione, secondo quanto riferito dall'ex tennista. Bertolucci è convinto che il giovane atleta sia pronto a esplodere di nuovo nel circuito.

A Paolo Bertolucci è bastato guardare negli occhi Jannik Sinner per capire che il fenomeno di San Candido era tornato, per davvero. La finale di Indian Wells vinta contro Daniil Medvedev in due tiratissimi set, e prima ancora la sfida contro il baby prodigio Joao Fonseca, hanno messo in mostra un altoatesino di nuovo tirato a lucido, dopo l'addio zoppicante di 2026. Intendiamoci: nonostante la semifinale persa agli Australian Open e il ko a Doha, era sbagliato parlare di crisi. D'altronde, il numero 2 del Ranking Atp "ha viziato il popolo tennistico, perde una partita, scatta la tragedia", sottolinea Bertolucci nel suo commento sulla Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner, "cosa ho capito guardandolo in faccia". Bertolucci sicuro: Jannik sta per "esplodere"

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