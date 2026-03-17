Settesoldi è euforico | Secondi con merito

Settesoldi ha commentato con entusiasmo la partita, affermando che è stata mai in discussione e tra le migliori degli ultimi mesi. Ha sottolineato che la vittoria è meritata e ha espresso l'intenzione di mantenere il secondo posto in classifica fino alla fine della regular season. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con fiducia.

"Una partita mai in discussione. Davvero una delle prestazioni migliori degli ultimi mesi. La vittoria è meritata, così come il secondo posto in classifica, che vogliamo difendere fino al termine della regular season". Si gode gli applausi Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il rotondo successo per 3-0 ottenuto sul campo del Real Forte Querceta. Una vittoria che consente agli amaranto di salire a quota 52 punti nel girone A di Eccellenza e di difendere la seconda piazza dagli assalti del Viareggio, vittorioso in casa col Fucecchio, ma sempre sul terzo gradino del podio con 50 punti. Davanti la Lucchese continua a fare una... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Settesoldi è euforico: "Secondi con merito" Articoli correlati Oppini euforico: «Vittoria pesantissima della Juventus. Adesso la palla passa a…» – FOTOdi Redazione JuventusNews24Oppini, noto opinionista tifoso della Juve, ha commentato così la vittoria dei bianconeri contro l’Udinese. Leggi anche: Amarezza Settesoldi: "Un pareggio beffa" Tutti gli aggiornamenti su Settesoldi è euforico Secondi con merito Settesoldi è euforico: Secondi con meritoCalcio, campionato Eccellenza: Zenith in grande forma, vittoria top. L’allenatore, molto contento della partita, disegna ottime prospettive . lanazione.it Zenith, serve concretezza. Ma Settesoldi è fiduciosoArchiviamo in fretta la coppa. Ora c’è da pensare al campionato e a partire con il piede giusto. Quasi telegrafico Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il secondo ko consecutivo e ... lanazione.it