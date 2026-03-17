Nel campionato di Serie A, il Como ha stabilito un record insolito, attirando l'attenzione degli appassionati. Mentre i tifosi della Nazionale seguono con ansia le due sfide che potrebbero portare alla qualificazione mondiale dopo 12 anni, in parallelo si nota una presenza ridotta di giocatori italiani nelle squadre del massimo campionato italiano. La situazione solleva domande sulla partecipazione degli italiani nel torneo.

Mentre i tifosi della Nazionale guardano con estrema preoccupazione le due partite che separano l’undici di Gattuso dal primo mondiale di calcio in 12 anni, gli appassionati della Serie A si iniziano a chiedere dove siano finiti gli italiani. Se il fenomeno non è certo nuovo, le dimensioni della scomparsa dei campioni cresciuti nel Bel Paese dal massimo campionato italiano stanno diventando sempre più difficili da giustificare. Da quando i settori giovanili ospitano sempre più giovani stranieri, trovare titolari italiani è sempre più complicato. Secondo il database del sito Kickest, il caso più emblematico è quello della sorpresa di questa stagione: il Como di Fabregas ha schierato un giocatore italiano per solo un minuto quest’anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Serie A, non è un campionato per italiani: l'incredibile record del Como

Articoli correlati

I migliori giocatori italiani della Serie A maschile: talenti e protagonisti del campionatoLa Serie A italiana continua a essere una delle competizioni più affascinanti del calcio europeo, non solo per i club storici e le rivalità, ma anche...

Leggi anche: Lazio-Napoli, l’incredibile record di Rrahmani: è il migliore in Serie A

SINNER re di Torino! Il MAESTRO chiude un 2025 eccezionale con il botto

Contenuti e approfondimenti su Serie A non è un campionato per...

Temi più discussi: Il campionato dei simulatori. In serie A troppe sceneggiate e il Var non può intervenire; Il Trapani non è stato escluso dalla Serie C, ma cambia ancora la classifica del campionato; Cuesta: Sconfitta pesante, l’obiettivo non è raggiunto; In Serie A non si segna più: tra addii, infortuni e bomber in crisi quanti gol in meno!.

Pedullà: Serie A, salta una nuova panchina. La svolta è imminenteIl campionato italiano di Serie A, a nove giornate dal termine, è ancora molto incerto sia per quello che concerne la corsa all'Europa che conta (la Champions League) sia per la lotta salvezza. Divers ... msn.com

Pagina 3 | Simonelli esalta la Serie A: È il campionato più competitivo. E sull'Olimpico vuoto...Le parole del presidente della Lega sulla situazione attuale del calcio italiano, la sua appetibilità, l'utilizzo del Var e la Lazio di Lotito ... corrieredellosport.it

SERIE D - Il 45enne campano prende il posto dell'esonerato Possanzini in queste ultime sette giornate. Oggi pomeriggio dirige il primo allenamento. Torna in sella a quasi due anni dall’addio alla Sambenedettese. Da calciatore 61 presenze in serie A e 157 i - facebook.com facebook

Dopo una serie di mosse sbagliate la reputazione dell'attore è sempre più in bilico x.com